CJ 오쇼핑, 소비자원 선정 CCM 명예의 전당 수상

2년 연속 우수인증기업 표창

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 지난 3일 한국소비자원 주관으로 열린 '2020년 CCM 우수 인증기업 포상식'에서 '명예의 전당' 부문에 선정돼 공정거래위원장 표창을 수상했다. 지난해 'CCM 최우수기업' 대통령 표창에 이어 2년 연속으로 CCM 우수 인증기업으로 선정됐다.

2007년부터 시작된 CCM(Consumer Centered Management·소비자 중심 경영) 인증은 기업 경영 활동을 소비자 중심으로 구성하고 이를 지속적으로 개선하는지 2년마다 평가 및 인증하는 국가공인제도다. 평가는 한국소비자원이, 인증은 공정위가 맡는다.

이번 명예의전당 선정에서 CJ ENM 오쇼핑부문은 2007년 32개 협력사와 CCM인증 도입을 선포했다. 8개 중소 협력사와 2009년 CCM인증을 동반 획득해 소비자 중심 경영문화 확산에 기여하기도 했다. 협력사의 CCM 인증·유지를 지원해 해당 기업의 상품력을 높여 고객 만족도를 높이고, 협력사의 근원적 사업경쟁력 강화를 지원해 중기 상생을 실천했다는 평가다.

CJ ENM 오쇼핑부문은 지난 2007년 TV홈쇼핑 업계 최초로 CCM 인증을 받은 이후 7번의 재인증을 통해 13년간 인증을 유지해 왔다. 특히 대표이사 주도로 CCM 철학을 경영전반에 투영시키며 소비자 보호와 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 노력을 계속해 오고 있다.

올해 CJ ENM 오쇼핑부문은 공모전을 통해 우수 스타트업 기업을 지원하는 '챌린지 스타트업' 프로그램을 새롭게 운영 하고 있다. 독창적인 기술력을 가진 설립 7년 미만의 스타트업 6곳을 선정해 상품 개발부터 무료 방송 '1사1명품'을 통해 판로 개척까지 지원한다.

CJ ENM 오쇼핑부문 관계자는 "고객 만족을 위해 노력해 온 성과가 국내 최장의 CCM인증 유지라는 성과로 나타나고 있다"며 "앞으로도 업계를 선도하는 차별화된 서비스 제공을 통해 최고의 고객만족을 이끌어내는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

