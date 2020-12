[아시아경제 유제훈 기자] 미국의 일일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 3100명을 넘어섰다.

미국 CNN방송은 지난 2일(현지시각) 코로나19 사망자가 3157명에 달했다고 존스홉킨스대학의 집계를 인용해 3일 보도했다. 이는 기존 최고치였던 지난 4월15일 일일 사망자 수(2603명) 보다도 약 20% 가량이 증가한 것이다.

현지에선 본격적인 겨울철이 도래하면서 내년 2월까지 의료체계의 부담이 가중 될 수 있다는 우려도 나오고 있다는 게 CNN의 설명이다. 로버트 레드필드 질병통제예방센터(CDC) 국장도 "내년 2월까지 석달 동안이 위험하다"면서 "미국 공중보건 역사상 가장 어려운 시기가 될 것"이라고 우려했다.

한편 존스홉킨스대 집계에 따르면 미국의 전체 코로나19 확진자 수는 1392만5350명, 사망자 수는 27만3847명에 달했다.

