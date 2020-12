▷재료(2인분)

부침가루 1컵, 물 1컵, 구워먹는 치즈 50g, 김치(다진 것) 2컵, 실파 약간, 치즈 가루 약간, 식용유

▷만들기

★ 요리 시간 25분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공