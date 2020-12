[아시아경제 오주연 기자] 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 1,500 전일대비 30 등락률 +2.04% 거래량 6,160,248 전일가 1,470 2020.12.03 11:50 장중(20분지연) 관련기사 우리기술, 15억원 규모 공급계약 체결【전문가추천】 지금 안사면 땅을 치고 후회할 상승 유망주 'TOP3' 우리기술, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.14% close 은 두산중공업과 17억4800만원 규모의 국내 MMIS 디지털트윈 시스템 개발 DCS 소프트웨어 용역계약을 체결했다고 3일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.36%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr