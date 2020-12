[아시아경제 이민지 기자] 대림건설 대림건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 29,150 전일대비 950 등락률 +3.37% 거래량 131,784 전일가 28,200 2020.12.02 15:15 장중(20분지연) 관련기사 대림건설, 1064억원 규모 로지스코아 북천안물류센터 개발사업 공사수주대림건설, 1165억원 규모 양주 신원 공동주택 신축공사 수주계약대림건설, 639억 규모 가산동 지식산업센터 신축공사 수주 close 은 2일 인천 서구 원창동 복합물류센터 신축공사 계약을 페블스톤엠지피에프브이와 체결했다고 공시했다. 계약금액은 1050억원으로 지난해 매출액 대비 8.21%에 해당한다.

