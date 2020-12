“합격생의 극찬 릴레이” 에듀윌 공인중개사 부동산공시법 김민석 교수의 ‘친절한 공시법’ 화제

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)의 공인중개사 부동산공시법 1타강사 김민석 교수의 수강 후기가 화제다.

“늘 어려웠던 등기법. 김민석 교수님 덕분에 심봉사 눈떴습니다”라고 강의를 표현한 한 수험생은 “에듀윌 공인중개사 공시법 중에 최고입니다. 강의법은 물론 수강생을 배려해주는 따뜻한 교수님의 강의에 항상 웃음을 머금고 강의를 듣습니다. 척박한 수험생활의 위로가 된 교수님의 강의에 감사합니다”고 극찬을 남겼다.

올해 31회 시험은 매우 어려웠다는 후기가 지배적이다. 그러나 김민석 교수의 수강후기 게시판은 달랐다. 지난 10월에 치러진 공인중개사 시험이 종료된 후 가채점을 통해 미리 합격을 예측한 수험생들이 김민석 교수님의 강의 덕분에 합격했다는 감사 인사들을 마치 릴레이처럼 남기기 시작한 것. 특히 2일 공인중개사 시험 최종 합격자발표가 나면서 합격 수기들이 추가되고 있다는 소식이다.

"부동산 업계 취업을 준비하며 대학공부와 병행했는데 동차 합격했습니다", "나이 60에 새로 공부를 시작하려니 많이 어려웠습니다. 그러나 김민석 교수님의 유튜브에 올라온 70공시를 시험 3달 전부터 매일 보고 들었는데, 딱 한 문제를 틀릴 정도로 합격에 결정적인 역할을 했습니다" 등 수많은 후기가 기록됐다.

이렇듯 많은 합격생들을 배출한 김민석 교수의 강의는 무엇이 어떻게 다를까. 그 비결은 바로 수험생들의 눈높이에 맞춘 ‘친절함’에 있다.

김 교수는 “공인중개사 시험은 특성상 공부를 계속했던 수험생들보다, 공부를 손 놓은 지 10년 이상 되는 분들이 많기 때문에 새로운 법률 지식을 받아들이는 것이 어려울 수밖에 없다”고 말하면서 그만큼 준비와 경험으로 학생들이 쉽게 받아들일 수 있는 강의를 구성하고 있다고 자신감을 내비쳤다.

그림과 사례를 이용해 이해가 쉬운 강의도 강점 중 하나다. 실제로 많은 수강생들이 “강의만 들어도 암기가 된다”, “암기하는 방법이 머릿속에 콕콕 남는다”, “강의 끝나고 요약을 꼭 해주셔서 복습하기 수월했다”고 언급했던 부분이기도 하다.

에듀윌 공인중개사 부동산공시법 김민석 교수의 강의는 인강(인터넷강의)을 비롯해 서울 강남, 대방, 노원, 종로학원에서 수강할 수 있다.

