2일 서울 종로경찰서 앞에서 모두를위한낙태죄폐지공동행동 주최로 '여성의 입에 재갈 물리는 경찰 규탄 기자회견'이 열리고 있다. 모낙폐는 낙태죄 기자회견을 연 공동집행위원장단에 집시법 위반 혐의로 출석을 요구한 경찰을 규탄하며 낙태죄 완전 폐지, 성과 재생산의 권리 보장을 주장했다. /문호남 기자 munonam@

