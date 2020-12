맞춤형 가전 인기에…신세계百, 가전 매출 48% 증가

[아시아경제 이승진 기자] 다양한 색상과 디자인의 가전 제품이 인기를 끌며 백화점 가전 매출도 크게 올랐다.

신세계백화점은 11월 가전 매출이 지난해 같은 기간에 비해 48% 신장했다고 2일 밝혔다. 최근 맞춤형 가전으로 인기를 끄는 삼성과 엘지가 새로운 제품 구성을 확대하면서 고객들의 발길을 사로잡았다.

특히 집콕 트렌드가 계속 이어지면서 인테리어 수요가 늘어난 것도 이유다. ‘세미 빌트인 인테리어’로 불리는 맞춤형 가전은 빌트인 가구처럼 주방공간과 딱 맞게 설계한 것이 특징이다.

주요 인기 제품으로는 삼성전자가 지난해 맞춤형 가전으로 처음 출시한 비스포크 냉장고가 있다. 올해는 식기세척기, 인덕션, 큐브 냉장고 등 주방 가전을 새롭게 선보이며 인기를 끌고 있다. 최근 선보인 큐브 냉장고는 취향에 따라 맥주, 와인, 화장품 등을 보관할 수 있는 기능성 소형 가전으로 주목받았다.

엘지전자의 오브제 컬렉션은 인테리어를 중시하는 고객에게 인기가 높다. 페닉스, 스테인리스 등 다양한 재질은 물론 13가지 색상 중 하나를 골라 가전제품에 적용할 수 있다. 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 정수기, 일체형 세탁·건조기 워시타워, 의류관리기 스타일러 등 11종의 제품을 오브제 컬렉션 라인으로 출시한 상태다.

한편 신혼부부 혼수 가전 트렌드도 새롭게 변화하고 있다. 냉장고나 세탁기 등 필수 가전만 구매하던 것에서 벗어나 건조기, 식기세척기, 인덕션, 와인냉장고 등 다양한 품목을 확대해서 장만하는 고객이 많아졌다. 특히 스타일러는 최근 건강과 위생에 대한 관심이 커지면서 신혼 필수품으로 자리잡고 있다. 또한 와인 소비가 많은 2030 위주로 와인냉장고의 인기도 고공행진 중이다.

서정훈 신세계백화점 가전주방팀장은 “나만의 라이프스타일과 취향을 반영하는 맞춤형 가전 수요가 늘어나고 있다”며 “새로운 트렌드에 맞는 제품을 꾸준히 선보일 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

