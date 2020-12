[아시아경제 원다라 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 400 등락률 +0.56% 거래량 143,951 전일가 70,900 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 "다시 집으로" 유통 기업들도 문 닫고 재택 근무 확대 현대백화점, CJ올리브영 지분 일부 인수 검토현대百그룹 임원 인사…성과주의·젊은 리더십 '초점' close 이 보험사업 관련 인적·물적 자산을 계열사인 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 74,300 전일대비 1,500 등락률 +2.06% 거래량 58,824 전일가 72,800 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 "현대홈쇼핑, 고마진 상품 매출 호조…실적 개선세 지속"[e 공시 눈에 띄네]코스피-6일위기 속 빛난 홈쇼핑…3社 영업익 평균 56% 성장↑ close 에 양도한다고 1일 공시했다.

양수 가액은 108억7100만원이며 양수 예정일은 오는 31일이다. 회사측은 양도 목적에 대해 "경영 효율성 제고"라고 설명했다.

