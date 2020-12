'폐플라스틱 처리 재생유→발전연료'…쓰레기대란 해법 '주목'

중부발전-SK이노베이션-에코인에너지, 협약 체결



[아시아경제 문채석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 급증한 폐플라스틱 쓰레기 문제를 풀기 위해 폐플라스틱 처리 중 발생하는 재생유를 발전연료로 활용하는 방안이 추진된다.

한국중부발전은 1일 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 9,500 등락률 +5.49% 거래량 1,433,423 전일가 173,000 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 SK이노베이션, 이시간 주가 +3.18%.... 최근 5일 기관 133만 4456주 순매수SK이노베이션, 이시간 주가 +1.39%.... 최근 5일 개인 119만 5628주 순매도지지부진했던 SK이노베이션, 한 달간 46% 상승 close , 에코인에너지와 코로나19 이후 '폐플라스틱 재생유 고도화 및 활용을 위한 업무협약(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.

협약에 따르면 SK이노베이션은 폐플라스틱 재생유 관련 연구 및 고도화를 위한 투자 및 인적자원을 제공한다. 중부발전은 폐플라스틱 재생유 발전산업 활용성 검토 및 직접구매, 판로확대를 지원한다.

소셜벤처기업 에코인에너지는 폐플라스틱의 친환경적 처리와 효율적인 자원화를 위한 기술 및 장비를 개발하고, 생산물의 원활한 시장보급을 위한 고품질화를 추진한다.

코로나19 이후 비대면 생활방식 정착으로 배달, 온라인 쇼핑 이용이 급증했고 최근 중국이 고체폐기물 수입금지를 선언함에 따라, 우리나라의 쓰레기 대란이 현실화 되는 것이 아니냐는 우려 속에 이번 업무협약이 체결되는 것이다.

에코인에너지가 개발 중인 상용화 설비로 폐플라스틱 쓰레기를 하루에 1기당 약 5t을 처리할 수 있다. 최대 80%, 약 4t을 감축하고, 약 3t의 친환경 재생유를 생산할 수 있다.

뿐만 아니라 설치 소요 공간도 적게 든다. 전국의 쓰레기 처리업체들이 빠르게 도입할 수 있다. 때문에 폐플라스틱 쓰레기 처리 문제에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 중부발전은 발전소를 돌릴 때 쓰는 유류를 재생유로 활용하는 방안을 검토한다. 향후 해외사업장이 있는 인도네시아 등을 우선 타깃으로 잡고 국제적인 환경문제 해결에도 적극 뛰어든다는 계획이다.

박형구 중부발전 사장은 "상호 신뢰와 합의를 바탕으로 사회 문제를 해결할 수 있도록 최선을 다하고, 코로나19로 힘든 상황에서 국민의 삶의 질을 향상하는 데 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr