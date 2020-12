그랜드오픈 D-17…제주드림타워, 스페셜 패키지 5종 출시

국내 최초 도심형 복합리조트

12월 18일 그랜드 오픈

[아시아경제 차민영 기자] 제주 드림타워 복합리조트가 오는 18일 그랜드 오픈에 앞서 스페셜 패키지 5종을 사전 예약 판매한다고 1일 밝혔다.

가족 단위 고객을 위한 ‘키즈 펀 데이’ 패키지는 내 아이를 위한 서프라이즈 선물과 함께 스누피가든, 무민랜드제주, 브릭캠퍼스 중 1개를 택해 입장할 수 있는 입장권을 제공한다. 세계 각국의 요리를 한자리에 선보이는 ‘그랜드 키친’ 조식도 포함됐으며 49만8000원부터 객실 타입에 따라 선택 가능하다.

‘그랜드 클럽’ 전용 패키지는 아시아 태평양 지역 내 최대 규모의 하얏트 클럽 라운지에서 제공하는 조식 뷔페, 이브닝 칵테일, 리프레시먼트 식음료 등을 자유롭게 이용할 수 있으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 걱정을 덜 수 있도록 클럽라운지에서 진행되는 프라이빗 체크인?체크아웃 서비스를 받을 수 있다. 1인 입장 기준 39만8000원부터로 추가 인원에는 1인당 5만원의 별도 요금이 부과된다.

‘베드 앤 브렉퍼스트’ 패키지는 ‘그랜드 키친’ 조식 성인 2명이 포함 되며 가격은 39만8000원부터다. 그 외에도 로맨틱한 연인을 위한 ‘올 어바웃 로맨스’ 패키지, 특별한 모임을 위한 ‘셀러브레이션 인 스타일’ 준비됐다.

전 투숙 고객 모두 8층 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 24시간 피트니스를 무료로 이용할 수 있으며 모든 패키지 금액은 부가세 별도다. 현재 제주 드림타워 공식 홈페이지와 그랜드 하얏트 제주 웹사이트에서 예약 가능하다.

국내 최초의 도심형 복합리조트 제주 드림타워는 건축물고도제한선(55m) 위에 위치해 있어 전 객실에서 제주바다, 한라산, 도심까지 제주의 아름다운 풍광을 바닥에서 천장까지 이어지는 2.7m 높이의 통유리를 통해 파노라믹 뷰로 즐길 수 있다. 세계 일류 셰프들이 준비하는 14개 레스토랑과 유럽식 스파, 제주 바다가 내려다보이는 62m 높이의 인피니티 풀 등을 갖췄다. 3,4층에 위치하게 될 국내 최초의 K-패션 전문 쇼핑몰 ‘HAN컬렉션’에는 국내 대표 디자이너 200여명의 상품을 모았다. 의류, 키즈, 가방, 슈즈, 주얼리, 선글라스 등 14개 품목으로 다양하다.

롯데관광개발 관계자는 "제주 드림타워의 오픈을 기념하고 다가오는 크리스마스, 연말연시를 맞아 다양한 고객 및 모임에 어울리는 패키지 5종을 준비했다"며 "제주 드림타워와 함께 사랑하는 가족, 친구, 연인과 소중한 시간, 즐거운 추억을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

