쌍용차, 11월 1만1859대 판매…올해 최대 월 판매 경신

[아시아경제 우수연 기자]쌍용자동차가 지난 11월 내수 9270대, 수출 2589대를 포함해 글로벌 시장에서 총 1만1859대를 판매했다고 1일 밝혔다.

이같은 실적은 내수와 수출이 회복세를 보이며 올해 들어 처음으로 1만1000대를 넘어선 것으로 지난달 기록했던 올해 월 최대 판매를 다시 한번 경신한 실적이다.

특히 신모델 출시에 힘입어 전월 대비 16.3%, 전년 동월 대비로도 10.3%의 높은 증가세를 기록했다. 이로써 지난 달에 이어 두 달 연속 전년 동월 판매를 넘어서는 완연한 회복세를 나타냈다.

내수 판매는 올 뉴 렉스턴의 성공적인 론칭에 힘입어 지난 6월 이후 5개월 만에 다시 9000대를 돌파했다. 전년 동월 대비 23.1%의 큰 성장률을 기록한 올 뉴 렉스턴이 그 상승세를 이끌었다. 지난 6월 이후 5개월 연속 상승세를 보이고 있는 수출도 전년 동월 대비 71%의 증가세를 기록하며 올해 월 최대 판매실적을 달성했다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,845 전일대비 20 등락률 -0.52% 거래량 617,099 전일가 3,865 2020.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 쌍용자동차 11월 판매 1만1859대…전년比 10.3% ↑쌍용차, 11월 코세페 프로모션…티볼리·코란도 10% 할인쌍용차, 3분기 영업손 932억원…15분기 연속 적자 close 는 신모델 출시와 함께 내수와 수출이 회복세를 보이고 있는 만큼 차별화된 마케팅 전략과 해외시장 제품 믹스 다각화 등 글로벌 시장 공략 강화를 통해 이같은 성장세를 계속 유지해 나갈 계획이다.

아울러 언택트 구매견적 서비스, 안심 마중 시승 서비스 등 다양한 언택트 마케팅 및 비대면 채널 강화와 글로벌 판매 네트워크 재정비 등을 통해 '포스트 코로나' 국면의 시장에도 대비한다는 방침이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr