[특징주]법원, 한진칼 신주 발행 허용…아시아나항공 급등↑

[아시아경제 금보령 기자] 대항항공의 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 6,010 전일대비 860 등락률 +16.70% 거래량 55,189,175 전일가 5,150 2020.12.01 15:07 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 이게 정말로 올라? 급상승 예상 종목 TOP4아시아나항공, 주가 5450원.. 전일대비 5.83%[이슈 및 관련주 PICK5] 대영포장, 유티아이, 엘앤에프.. close 인수를 위한 한진칼 유상증자를 법원이 허용하면서 아시아나항공을 비롯한 관련주들이 급등했다.

1일 오후 2시48분 기준 아시아나항공 주가는 전거래일 대비 17.09%(880원) 상승한 6030원을 기록했다. 같은 시각 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 37,250 전일대비 7,850 등락률 +26.70% 거래량 11,237,867 전일가 29,400 2020.12.01 15:07 장중(20분지연) 관련기사 【주요정보】 바이드노믹스 증시 주도, 수혜주 확인 必아시아나IDT, 주가 2만 8600원.. 전일대비 -8.33%아시아나IDT, 주가 3만 1200원 (30.0%)… 게시판 '북적' close 는 전일보다 23.13%(6800원) 상승한 3만6200원이었다.

서울중앙지법 민사합의50부(이승련 수석부장판사)는 KCGI산하 투자목적회사 그레이스홀딩스가 한진칼을 상대로 낸 신주발행 금지 가처분 신청을 이날 기각했다.

이에 따라 아시아나항공 인수를 위한 한진칼의 5000억원 규모 제3자배정 유상증자는 예정대로 진행될 전망이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr