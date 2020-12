한진그룹, 가처분 기각에 "항공 위기극복·일자리안정 최선 다할것"

"법원 판단 존중…주주가치 제고 및 경제발전 기여하도록 할 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 한진그룹은 1일 법원이 KCGI가 한진칼을 상대로 제기한 신주발행금지 가처분 신청을 기각한 것과 관련 "대한민국 항공산업 구조재편의 당사자로서 위기극복과 경쟁력 강화, 일자리 안정을 위해 최선을 다 하겠다"고 전했다.

한진그룹은 이날 오후 입장문을 내고 "법원의 판단을 존중하며, 이번 인수를 통해 위기를 극복하는 한편 주주가치 제고 및 경제발전에 기여할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

한진그룹은 "특히 대한항공은 이번 아시아나항공의 인수가 갖는 큰 의미와 책임을 무겁게 인식하고 있다"면서 "무엇보다도 대한민국 항공산업 구조 재편의 당사자로서 위기 극복과 경쟁력 강화, 일자리 안정을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한진그룹은 또 최근 가처분 결과를 앞두고 신경전을 벌여온 한진그룹 정상화를 위한 주주연합(3자연합)에 대해서도 "책임있는 주주로서 대한민국 항공산업이 생존할 수 있는 생태계를 만드는 데 뜻을 함께 모아주기를 바란다"고 밝혔다.

유제훈 기자