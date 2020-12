與 동남권 신공항 추진단 “소모적 논란·해묵은 갈등 종지부 찍어야” 화상간담회

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 동남권 신공항 추진단은 1일 오전 국회에서 화상간담회를 갖고 동남권 신공항 특별법과 예산 등 향후 추진 방안에 대해 논의했다.

최인호 민주당 수석대변인은 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “올해 내로 특별법 공청회를 개최하고 늦어도 내년 2월 임시국회에서 법안을 통과시키기로 합의봤다”며 이같이 밝혔다.

최 수석대변인은 “현재 내년도 예산안을 심의중인데, 국회 국토교통위원회에서 통과된 공항 관련 20억 예산을 가덕도 신공항 적정성 용역으로 특정하자는 의견에 힘을 실어줄 것을 요청했고 이에 지도부가 공감대를 이뤘다”며 “이것에 대해 국민의힘이 상당히 반대해서 난항을 겪고 있는데 민주당이 적극적으로 나서 관철하자는 합의가 있었다”고 전했다.

그는 “참석자 중 가덕도 신공항을 의도적으로 축소하는 발언들에 대해 매우 심각하게 실망이라는 의견이 많았다”며 “이런 왜곡된 주장을 앞으로는 절대 하지 말아달라는 주장이 강력히 있었다. 가덕신공항은 동남권 경제뿐만 아니라 우리나라 전체 경제발전에도 분명히 도움이 될 것”이라고 강조했다.

국민의힘에서 제출한 특별법과 병합심사 하는 문제에 대해서는 “국토위 간사간 합의가 진행된다면 신속히 이행될 것으로 보인다”고 답했다. 이어 “특별법 공청회는 이번달 중으로 열게 될 것”이라고도 덧붙였다.

이날 회의에 참석한 이낙연 대표는 “수도권은 너무 비대해지고 비수도권은 취약해져서 갈수록 기형화되고 있는 것이 우리의 현실”이라며 “이제는 이 상태를 더 이상 방치할 수 없는 단계에 와 있다. 부산은 2030년 엑스포를 준비 하고 있어서 시급히 새로운 공항의 준비가 필요하다”고 말했다.

김태년 원내대표는 “민주당은 가덕신공항 건설을 불가역적인 국책사업으로 책임 있게 추진하겠다는 의지를 다시 한 번 말씀드린다”며 “미래로 나아가야 하는데 소모적 논란이나 해묵은 갈등도 종지부를 찍어야 된다”고 강조했다. 이어 “이번에 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회는 나름 중립성과 전문성을 최우선으로 했다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

