"원활한 교통 소통을 위해"

[아시아경제 박선미 기자] 2021학년도 대학수학능력시험일인 3일 은행 영업시간이 1시간 늦춰진다.

1일 은행연합회는 오는 3일 수능 시험일 아침 원활한 교통 소통을 위해 은행 영업시간을 오전 10시부터 오후 5시까지로 변경한다고 밝혔다. 수험생·감독관·학부모 등의 이동으로 인해 교통 수요가 급증할 것을 감안한 조치라고 설명했다.

