제품안전학회, 추계학술대회 및 제품안전경영대상 시상식 개최

[아시아경제 이민우 기자] 한국제품안전학회는 지난 27일 포포인츠바이 쉐라톤 서울 구로 호텔에서 '제품안전가치 경영과 사회적 가치 창출'을 주제로 올해 추계 학술대회 및 제품안전경영대상 시상식을 개최했다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 한국제품안전학회가 주관했으며 산업통상자원부 국가기술표준원, 한국제품안전관리원, KOTITI시험연구원, 한국중부발전, 힐스엔지니어링, 시너스텍, 현대인프라코어, 구들 등의 후원으로 열렸다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대 사회적 거리두기 2단계를 준수하기 위해 온·오프라인 병행으로 진행됐다.

노경호 한국제품안전학회장(대림대 교수)은 개회사를 맡았다. 정기원 한국제품안전관리원장은 기조연설을 통해 '기술혁신의 시대 표준, 안전, 인증'이라는 주제를 발표했다. 김재구 명지대 교수는 '사회가치경영의 실천전략'이라는 주제로 포스트 코로나 시대 사회가치경영의 실천원리를 제시했다.

제품안전경영대상 시상식에서는 김주헌 시너스텍 대표, 이달재 한국중부발전 보령발전본부장, 윤종철 힐스엔지니어링 공동대표, 김광국 현대인프라코어 대표, 신용선 구들 대표 등이 기업수상자로 선정돼 제품안전경영대상을 받았다.

학술논문 발표대회에서는 4분과 14편 논문이 이의영 군산대 교수, 김경환 성균관대 교수, 최혜경 이화여대 교수, 이은영 소비자권리찿기시민연대 대표의 사회로 진행됐다. 방소연(건국대)·이미영(건국대), 이정련(한양대)·이창원(한양대), 손종욱(성균관대)·박나영(성균관대)·김경환(성균관대) 등 3편의 논문이 우수논문상을 받았다.

