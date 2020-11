국민의힘 초선들 “靑, 野의원들 무력 제지…文대통령 사과 요구”

“또 다시 쌓은 재인 산성…청와대의 민낯”



[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 초선의원들은 30일 “오늘 초선의원들의 면담요구에 청와대는 겹겹이 쌓은 경찰병력으로 입구부터 맞섰다”며 “폭력을 촉발시키려는 듯한 의심이 들 정도로 강압적이었다”고 비판했다.

이들은 이날 입장문을 통해 “또 다시 쌓은 재인 산성. 우리는 국민과 대면이 두려운 청와대의 민낯을 봤다”며 이같이 말했다.

이들은 “최재성 청와대 정무수석은 ‘의원님들을 안내해드리려던 취지’로 안다며, 사과할 의사가 전혀 없음을 밝혔다. 문재인 대통령에게 초선의원들의 질의서를 전달할 의사 또한 없음을 확인했다”며 “야당은 국정운영의 동반자이며 국민과 수시로 소통한다던 대통령은 이제 대한민국에 없다. 국민의 심기를 살펴야 하는 이 국난에 청와대는 오로지 문 대통령의 심기만 살피고 있다”고 지적했다.

이들은 “정권의 비리도 국회에서 또 사법부를 통해 착착 덮어갈 것이다. 우리는 야당 초선의원들을 무력으로 제지시킨 폭력 사태에 대해 분명한 사과와 책임자 문책을 문 대통령에 요구한다”며 “납득할만한 상황 전개가 이뤄질 때까지 국회에서 청와대에서 우리의 싸움은 절대 멈춤이 없을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr