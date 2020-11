씨케이에이치, 수익구조 개선 통해 흑자전환…"향후 매출 성장 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 6월 결산법인 씨케이에이치 씨케이에이치 900120 | 코스닥 증권정보 현재가 451 전일대비 55 등락률 +13.89% 거래량 3,740,570 전일가 396 2020.11.30 14:03 장중(20분지연) 관련기사 씨케이에이치, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 9.11% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”씨케이에이치, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 10.21% ↑ close 는 코로나19의 악영향속에서도 수익과 비용구조에 대한 개선을 통해 흑자전환에 성공했다고 30일 밝혔다.

씨케이에이치는 올해 1분기(2020년 7월~9월) 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 흑자로 전환한 518만 위안(약 9억원)과 644만 위안(약 11억원)을 기록했다.

회사는 매출원가 및 판관비 등 비용 구조에 대한 개선을 통해 흑자전환에 성공했다고 설명했다. 매출원가는 전년 동기 대비 27% 감소했고 판관비는 78% 줄어든 것이 흑자전환에 기여했다. 한편, 매출액은 1.7% 감소하며 전년 동기 수준을 유지했다.

씨케이에이치의 사업부 별 매출액을 볼 때 건강보조식품 사업부는 주력 브랜드 '영생활력'의 판매호조로 전년 동기 대비 22% 증가했다. 일반식품 사업부도 전통차 판매 회복 등으로 15% 증가했다.

원재료유통 사업부는 전년 동기 대비 부진한 모습을 보였으나 최근 인수한 보이차 재배단지로부터의 신규 매출이 반영되기 시작했다는 점이 유의미하다는 것이 회사 측의 설명이다. 해당 재배단지에서 판매되는 보이차의 경우 수익성이 높기에 추후 매출확대에 따라 수익성도 제고될 것으로 보인다.

회사 관계자는 “회사의 지속적인 영업손실로 주가도 오랫동안 부진한 흐름이었지만 향후 매출과수익의 동반 성장을 이루어 기업가치의 회복에 최선을 다해갈 것이다”고 전했다.

한편 씨케이에이치 씨케이에이치 900120 | 코스닥 증권정보 현재가 451 전일대비 55 등락률 +13.89% 거래량 3,740,570 전일가 396 2020.11.30 14:03 장중(20분지연) 관련기사 씨케이에이치, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 9.11% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”씨케이에이치, 국내 상장 중국기업 테마 상승세에 10.21% ↑ close 는 사업 확대를 위해 화장품 사업을 신사업으로 추진하고 있으며 건강보조식품 신제품 판매 계획도 가지고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr