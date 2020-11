한눈에 확인하는 의사 초빙 정보, 의사 구인구직 '닥터잡' 채용서비스 제공

의사 구인구직 플랫폼 닥터잡이 의사들을 위한 다양한 채용서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.

닥터잡은 9만여 곳의 널스잡 병원 회원과 협업을 맺었으며, 오픈 이후 꾸준히 회원수가 증가하고 있으며, 기존의 헤드헌팅에 의존했던 구인 구직 시스템에 다양한 변화를 줬다는 호평을 얻고 있다.

닥터잡은 가입 시 누구나 채용 검색을 통해 다양한 정보를 확인할 수 있으며, 헤드헌팅 기업에 시간과 비용을 투자하지 않고도 원하는 직무별, 지역별로 검색이 가능하다.

또한 신입, 경력직 의사들이 언제 어디서나 빠르게 정보를 획득할 수 있는 시스템도 눈길을 모은다.

현재 서울, 부산, 대구 등 지역별로 구인구직 정보를 검색할 수 있으며 VVIP 초빙관, VIP 초빙관 등 해당 지역/직종에 의사회원들에게 초빙 공고를 메일로 발송하는 스마트 매치 서비스를 제공하고 있다. 실시간 공채속보와 초빙 정보, 의사 정보도 확인이 가능하다.

더불어, 초빙 공고 무료 등록서비스도 제공한다. 초빙 정보는 아르바이트, 상시 초빙, 유형별, 근무별, 전공과목별, 병원 타입별로 확인이 가능하다.

닥터잡 관계자는 "헤드헌팅 의사 정보 역시 스폿을 시작으로 지역별, 유형별, 형태별, 과목별 등을 설정해 검색 가능하다"고 말했다.

이어 "오픈 이후 회원 수가 꾸준히 증가하면서, 당사에서는 다양한 의사 구인구직 정보를 제공하기 위해 노력하고 있다"고 전했다.

한편, 닥터잡은 공식 홈페이지 추천 가입 시 커피 쿠폰을 증정하고 있다. 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr