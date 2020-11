신한금투, 인도네시아서 세번째 김치본드 발행…누적 1.7억달러 달성

OKI社와 5500만달러 규모 김치본드 발행

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 인도네시아 기업의 5500만달러(약 607억2000만원) 규모 김치본드(국내에서 발행되는 외화표시채권)를 발행했다.

신한금투는 인도네시아 PT OKI 펄프앤페이어밀스(이하 OKI)의 김치본드 발행 주관을 마무리했다고 30일 밝혔다. 이번 발행은 한국투자증권과 공동 대표주관으로 진행됐다. 해외 방문 실사가 어려운 상황에서 신한금투와 한투증권은 인도네시아 현지법인의 전문 인력을 실사에 투입하는 한편 경영진과의 화상회의 및 생산시설 드론촬영 등을 통해 실사를 진행했다.

OKI는 세계 1위 펄프 생산 능력 보유 기업이다. 세계 최대 종합제지그룹 아시아펄프앤페이퍼그룹(APP그룹)의 핵심 계열사다. APP그룹은 인도네시아 재계 2위 시나르마스 그룹의 중간지주사로서 인도네시아 외에도 미국, 중국 등에도 대규모 생산기지를 확보하고 있다.

한편 신한금투는 이번 김치본드 발행으로 누적 대표주관 규모 1억7000만달러(약 1877억원)을 달성했다. 2018년 업계 최초로 인도네시아 기업 PT 'Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk'의 2500만달러 규모 김치본드 대표주관을 완료한 데 이어 지난해 5월 'PT 론타 파피루스 펄프앤페이퍼 인더스트리(Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry)'의 9000만달러 규모 김치본드 발행을 마무리한 바 있다.

김치본드 이외에도 신한금투는 지난 10월 인도네시아 종합 미디어그룹 PT 글로벌미디어컴TBK의 보증부 변동금리부사채(FRN) 리파이낸싱을 완료한 바 있다. 지난해에는 인도네시아 4대 유니콘(기업가치 1조원 이상의 스타트업) 중 하나인 부칼라팍의 전환우선주에도 투자했다.

