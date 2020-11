김종인 "尹 내치는 근본적 이유 소상히 설명하라…법치국가서 용납 안돼"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 정부여당에 "윤석열 검찰총장을 꼭 내쳐야 되겠다는 근본적인 이유를 국민에게 소상히 설명하라"며 법치주의에 어긋난 일이라고 압박했다. 주호영 원내대표 역시 "추미애 법무부 장관이 대한민국의 법치주의를 훼손하고 있다"고 꼬집었다.

김 위원장은 30일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 "현재 정부와 더불어민주당이 진행하는 '윤석열 제외' 시도는 '법치국가에서 이게 용납될 수 있는 상황인지' 일반 국민 상식에 질문해 볼 필요가 있다"며 이같이 말했다.

그는 "윤 총장을 내쫓기 위해 판사·검사 사이 벌어지게 하는 수단으로 윤 총장이 판사를 사찰했다는 명분을 들어 사법부에 혼란을 야기시키고 있는 그 배역이 뭔가"라며 "문 정부 이후 모든 사회가 분열로 치닫는 상황에서 사법부와 검찰 분열을 초래하려는 의도를 왜 갖고 있는지 국민 상식으로 납득 못 하는 게 지금의 현실"이라고 말했다.

주 원내대표 역시 "추 장관에 대해 수많은 사람이 부당하다고 지적하며 중지를 요구하고 있다"며 "전국 고검장, 59개 전국 검찰청, 지청 뿐만아니라 여론조사에서도 압도적으로 추 장관이 대한민국의 법치주의를 훼손하고 법을 어기고 있다는 지적"이라고 꼬집었다.

그는 "오늘 법원에서 윤 총장 직무정지 가처분신청 심문이 서울행정법원에서 예정되어 있다"며 "대한민국의 법치주의가 살아있다는 것을 헌법과 법률과 양심에 따른 결정으로 국민들에 확인시켜 주길 희망한다"고 사법부에 요구하기도 했다.

주 원내대표는 이낙연 민주당 대표에게도 "(윤 총장) 국정조사를 위한 국정조사 요구서를 저희가 제출했다"며 "신속히 민주당에 이야기해 진행될 수 있도록 해 달라"고 압박했다. 그는 "집권여당 대표 말이 당에서 받아들여지지 않고 국민들로부터 희화화 되는 일이 있어서는 안 된다"고 덧붙였다.

비대위에서는 미중 분쟁 속 외교노선 정립 요구도 나왔다. 김 위원장은 왕이 중국 외교부장 방한을 언급하며 "미국 대선 이후 우리 정부의 분위기를 살피고 무언의 압박을 위해 온 것이라고 생각한다"며 "바이든이 다자주의를 강조하는 만큼 동맹과 공동대응하는 전략을 펼칠 것으로 보인다. (정부는) 모두에게 미움 받는 어설픈 줄타기 외교를 이제 끝내야 한다"고 지적했다.

내년 예산에 대해서도 주 원내대표가 '적자국채'를 경고했다. 그는 "3차 재난지원금, 전국민 백신 예산에 대해 민주당이 (국민의힘 의견을) 수용하는 쪽으로 가는 것은 다행"이라면서도 "556조 초 슈퍼 예산에서 이 항목을 또 다시 빚을 내 적자국채를 발행해 하자는 것은 맞지 않다. 불요불급한 예산을 줄여서라도 가장 시급한 두 가지 예산을 편성해야 한다"고 강조했다.

