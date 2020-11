우리은행, ‘환율CARE 외화적립예금’ 가입 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 비대면으로 '환율CARE 외화적립예금'에 최초로 가입하는 고객 대상으로 ‘환테크 처음이니? 난 달러($)로 예금해! 이제부터 달라져봐~’ 이벤트를 다음달 28일까지 실시한다고 29일 밝혔다.

‘환율CARE 외화적립예금’은 개인 및 개인사업자를 대상으로 가입금액 제한 없이 가입 가능하다. 또한 직전 3개월 평균환율보다 자동이체 지정 전일 환율이 낮으면 외화매입을 늘려주고 반대의 경우 줄임으로써 환율변동에 따라 이체 외화금액을 조절해 매입 및 적립할 수 있다.

환율이 상승하면 원화로 환전해 환차익을 기대할 수 있으며 예금자보호법에 따라 안전하게 외화를 보유할 수 있다. 또한 자동이체 적립서비스 이용 시 미화 기준 최대 80%까지 환율우대가 가능하다.

이번 이벤트는 비대면으로 '환율CARE 외화적립예금'에 최초 가입하고 다음달 30일까지 해당 계좌에 미화 1000달러 이상 잔액 유지 시 자동 응모되며 선착순 2000명에게 뚜레쥬르 모바일 케이크 쿠폰을 경품으로 제공한다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원(WON)뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr