홍준표 "보수우파 우리끼리 손가락질…김문수·이재오도 함께하자"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 "우리끼리 손가락질만 하는 보수우파들의 행태가 한없이 가엾게 보인다"며 김문수 전 지사, 이재오 전 의원 등도 함께하는 보수 우파 통합을 주장했다.

홍 전 대표는 28일 페이스북을 통해 "밖에 있는 안철수 국민의당 대표 세력도 함께 하고 이재오 전 장관을 비롯한 보수·우파 시민 단체들도 함께 하고 김 전 지사를 비롯한 강성 우파들도 함께 해야 문 정권의 폭정과 실정을 막을수 있다"며 이같이 말했다.

그는 "소아(小我)를 버리고 대도(大道)로 나가라"며 "문 정권 입법 폭주를 막자고 외치는 야당 초선들의 의기는 존경스럽고 지지 합니다만 그 분들의 패기만으로 문 정권의 폭정(暴政)을 막을 수 있겠나"고 말했다.

홍 전 대표는 "우리끼리 손가락질만 하는 보수·우파들의 행태가 한없이 가엾게 보인다"며 "집이 싫어 가출했다가 돌아온 사람들이 지나가는 과객을 데려와 안방 차지를 하면서 25년 동안 집밖에 나가지도 않고 부득이 하게 잠시 외출했던 나를 심사받고 허가여부를 결정하겠다고 핍박하는 것이 정치적 정의에 맞나"고 야당을 비판하기도 했다.

그는 "모두가 힘을 합치자고 해도 들은 척도 하지 않는 사람들이 추미애 법무부 장관 탄핵 발의, 라임 옵티머스 특검 발의, 최근 윤석열 검찰총장 사태에 대한 국정조사 요구 발의 때는 동참해서 사인해 달라고 요구하고 있다"며 "어차피 같은 집에 살 사람들이기 때문에 적극 동참하기는 합니다만 좌파 정권의 입법 독재 전선에 이제 모두가 하나 되어 힘을 모을 때"라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr