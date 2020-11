정 총리 "코로나 확산세 지속 시 중증환자 병상 급격히 소진"

코로나 3차 위기 극복 방역전문가 간담회 개최

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 "현재까지는 큰 문제가 없었지만 지금의 확산세가 지속되면 중증환자 병상이 급격하게 소진될 것"이라고 27일 밝혔다.

정 총리는 이날 오후 4시30분 정부서울청사에서 국내 방역전문가들과의 간담회에서 이같이 말했다.

간담회엔 주영수 국립중앙의료원 기획조정실장, 이귀옥 세종대 교수, 유현재 서강대 교수, 지영미 세계보건기구(WHO) 코로나19긴급위원회 위원, 임준 국립중앙의료원 공공보건의료지원센터장, 윤석준 고려대 보건대학원장이 참석했다.

정 총리는 "그간 정부가 코로나19에 맞서 싸우는 과정에서 여러 방역전문가들의 조언은 큰 힘이 되어줬고, K-방역의 근간이 됐다"고 말했다.

그는 정부가 지난 7일 사회적 거리두기를 개편했지만, 새 체계를 시행한 지 3주도 지나지 않아 확진자가 무서운 속도로 증가하고 있다고 환기했다.

특히 전날과 이날이 확진자 수는 대구?경북에서의 위기 이후 최고치인 500명대를 기록하고 있다.

정 총리는 "확진자가 급증하면 항상 병상 문제가 걱정"이라며 "지금의 확산세가 지속되면 중증환자 병상이 급격하게 소진될 것"이라고 우려했다.

간담회 참석자들은 코로나19 상황 진단, 확산세 차단을 위한 실효적인 방역조치 방안, 대국민 소통방안에 관해 의견을 나눴다.

정 총리는 "대구·경북의 위기 대처, 사회적 거리두기 강화조치, 등교수업 결정 등 방역의 고비 고비마다 여러 전문가의 고견이 큰 도움이 된 만큼, 전문가의 의견을 경청해 향후 방역정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr