[아시아경제 유병돈 기자] 아파트 매입 문제로 갈등을 빚다가 남편이 아내를 살해하고 투신하는 사건이 벌어져 경찰이 수사에 나섰다.

서울 양천경찰서는 27일 오전 1시께 양천구의 한 아파트에서 30대 남성 A씨가 아내를 흉기로 찌른 뒤 투신했다는 신고를 접수하고 현장에 출동했다.

경찰과 구급대 출동 당시 1층에서 발견된 A씨는 이미 사망한 상태였으며, 아내는 의식이 없는 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

경찰에 따르면 전셋집에 살던 두 사람은 다른 아파트 매입을 준비하는 과정에서 자금 조달 방식을 두고 의견 대립이 있었던 것으로 알려졌다.

사건을 수사 중인 양천경찰서는 가족 등 주변인을 상대로 자세한 경위를 조사하는 한편, 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 정확한 사인을 밝힐 예정이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr