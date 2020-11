[아시아경제 오주연 기자] 유니슨 유니슨 018000 | 코스닥 증권정보 현재가 5,500 전일대비 70 등락률 +1.29% 거래량 9,477,634 전일가 5,430 2020.11.27 11:56 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 포스트코로나를 준비하라! 지금부터 매수할 종목 大공개유니슨, 풍력에너지 테마 상승세에 5.47% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 코오롱글로벌과 433억원 규모의 풍력발전기 기자재 공급계약을 체결했다고 27일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 57.0%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr