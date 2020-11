IBK캐피탈, 위스타트에 저소득가정 급식비 5000만원 전달

"소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행의 자회사 IBK캐피탈은 위스타트에 저소득가정 어린이를 위한 급식비 지원금 5000만원을 전달했다고 27일 밝혔다.

위스타트는 도움이 필요한 저소득층 아이들의 인권 향상 및 복지 증진을 위한 사업을 실시하는 단체로 저소득층 아이들의 안정적인 사회정착을 위한 복지사업을 시행하고 있다.

이번 기부금 전달은 방과 후 나홀로 식사를 해야 하는 저소득가정 어린이들에 대한 급식 지원을 통해 아이들의 건강을 챙기고, 친구들과 함께 먹는 따뜻한 식사를 통해 공동체 의식의 함양을 돕기 위한 목적으로 마련됐다.

IBK캐피탈 관계자는 "도움이 필요한 장애인, 불우아동, 독거노인, 미혼모, 도움이 필요한 청소년 등 사회의 어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 실시해오고 있으며, 향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 전했다.

