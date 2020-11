'맛남의 광장 협업' CU, '우리 오리 덕 정식' 도시락 출시

오리 농가 돕기 위해 도시락으로 출시

오리주물럭과 훈제오리 2종으로 구성



[아시아경제 임혜선 기자] 신종 코로나바이러스 감염증 여파로 판로가 막혀 폐농 위기에 몰린 오리 농가 돕기 위해 예능 프로그램 '맛남의 광장'과 CU가 다시 한번 뭉쳤다.

편의점 CU는 ‘맛남의 광장’과 함께 국내산 오리고기 소비 촉진을 위해 '우리오리 덕 정식' 도시락을 출시한다고 27일 밝혔다. 앞서 지난달에는 충남 예산 사과 농가를 돕기 위해 애플파이를 생산해 판매했다.

백종원 대표는 직접 BGF리테일 상품연구소에 방문해 간편식품 MD들과 도시락 구성 및 조리법에 대한 논의를 진행하며 상품의 완성도를 한층 높이는 등 각별한 애정을 나타냈다.

우리오리 덕 정식 도시락은 특제 소스에 재워 감칠맛을 더한 오리주물럭과 달콤한 데리야끼 소스가 곁들어진 훈제오리로 구성됐다. 반찬은 시래기 된장 무침, 숙주나물 무침, 백묵은지를 담았다. 가격은 4900원이다.

한편, CU가 올해 폭우 등으로 충남 예산 사과 농가들이 피해를 입으면서 상품성이 떨어진 사과를 활용한 애플파이는 지난달 출시 직후 품절 대란을 일으킬 정도로 큰 인기를 끌었으며 상온 디저트 매출 1위를 기록하고 있다.

