LG 그룹 2021년 임원인사 명단

◇사장 승진(1명)

이방수 사장 CSR팀장

◇부사장 승진(1명)

정현옥 부사장 경영혁신팀장

◇전무 승진(2명)

박장수 전무

이재원 전무 통신서비스팀장

◇상무 선임(2명)

김성기 상무

이종근 상무

◇사장 승진(1명)

이상규 사장 한국영업본부장

◇부사장 승진(3명)

노진서 부사장

백승태 부사장

오세기 부사장

◇전무 승진(9명)

곽도영 전무

김동욱 전무

오세천 전무

우종진 전무

유병헌 전무

유성준 전무

이재현 전무

이정석 전무

이충환 전무

◇상무 선임(42명)

구지영 상무

김건우 상무

김남수 상무

김명욱 상무

김석규 상무

김우섭 상무

김태훈 상무

김형태 상무

민홍기 상무

박민호 상무

박상현 상무

박재성 상무

박정원 상무

박충현 상무 [現 ㈜LG]

박태인 상무

백선필 상무

서정원 상무

송계영 상무

송익환 상무

안혁성 상무

오승진 상무

오해진 상무

우덕구 상무

우정호 상무

이동언 상무

이석수 상무

이소연 상무

이용찬 상무

이원철 상무 [現 LG경영개발원]

이한욱 상무

이현규 상무

이호영 상무

임대진 상무

임병록 상무

임정수 상무

정영학 상무

정욱준 상무

정인식 상무

조협 상무

하건호 상무

홍성혁 상무

홍진기 상무

◇수석전문위원(상무) 선임(1명)

송영한 수석전문위원(상무)

◇전무 승진(2명)

구한모 전무

김창태 전무 CFO

◇상무 선임 (4명)

고대호 상무

김민규 상무

유인수 상무

조성환 상무

◇수석연구위원(상무) 선임 (1명)

임준영 수석연구위원(상무)

◇이동(1명)

이창엽 전무 [現 LG유플러스]

◆실리콘웍스

◇사장 승진(1명)

손보익 사장 실리콘웍스 CEO

◇사장 승진(1명)

손지웅 사장 생명과학사업본부장

◇부사장 승진(4명)

김성민 부사장 CHO

김수령 부사장

김정대 부사장

정근창 부사장

◇전무 승진(11명)

김상민 전무

박준성 전무

박해정 전무

서원준 전무

서중식 전무

성환두 전무

신영준 전무

심규석 전무

윤수희(여) 전무

조준형 전무

최석원 전무

◇상무 선임(24명)

강성모 상무

김경훈 상무

김도균 상무

김병습 상무

김향명 상무

남주현(여) 상무 [現 LG경제연구원]

박필규 상무

성기은 상무

신인호 상무

오성환 상무

이동철 상무

이상현 상무 [現 ㈜LG]

이상협 상무

이수형 상무

이재명 상무

이준호 상무

임정환 상무

정철호 상무

조지훈 상무

주은정(여) 상무

최재용 상무

최제원 상무

최호열 상무

Denny Thiemig 상무

◇수석연구위원(상무) 선임(1명)

이동훈 수석연구위원(상무)

◇ 부사장 승진(1명)

이형석 부사장

◇전무 승진(1명)

장기룡 전무 CHO

◇상무 선임(4명)

강연희(여) 상무

공병달 상무

김인철 상무

지혜경(여) 상무

◇수석전문위원(상무) 선임(1명)

유영복 수석전문위원(상무)

◇상무 선임(3명)

권상무 상무

박영태 상무

임석규 상무

◇상무 선임(2명)

박은정(여) 상무

최효락 상무

◇전무 승진(2명)

최문근 전무

하태석 전무

◇상무 선임(2명)

이영미(여) 상무

이호군 상무

◇수석연구위원(상무) 선임(1명)

이주열 수석연구위원(상무)

◇전무 승진(1명)

민병일 전무

◇상무 선임(2명)

이상무 상무

조은형 상무

◆판토스

◇상무 선임(1명)

최진형 상무

◆S&I 코퍼레이션

◇상무 선임(3명)

이서준 상무

정현 상무

한광택 상무

◆지투알

◇상무 선임(3명)

김동현 상무

송광륜 상무

이상권 상무

◇사장 승진(1명)

이명관 사장 LG 인화원장

◇전무 승진(1명)

안준홍 전무

◇상무 선임(1명)

조재택 상무 [現 S&I]

◇수석연구위원(상무) 선임(1명)

임우형 수석연구위원(상무)

◇부사장 승진(1명)

정창훈 부사장 LG 공익재단 대표

◇전무 승진(3명)

김희연(여) 전무

이진규 전무

이현우 전무

◇상무 선임(16명)

강원석 상무

권재영 상무

김기영 상무

김승도 상무

김흥수 상무

박환우 상무

배성준 상무

백지호 상무

송유진 상무

안상현 상무

윤원균 상무

이병승 상무

이해원 상무

전종석 상무

최인관 상무

최훈 상무

◇이동(1명)

이동훈 상무 [現 LG경영개발원]

◇대표이사 선임

황현식 사장

◇부사장 승진(2명)

박형일 부사장

현준용 부사장

◇전무 승진(4명)

김새라(여) 전무

양효석 전무 CHO

여명희(여) 전무

이상엽 전무

◇상무 선임(9명)

고은정(여) 상무

박수 상무

배은옥(여) 상무

염상필 상무

임방현 상무

임성준 상무

정소이(여) 상무

정영훈 상무

정철 상무

◇이동(2명)

김정민 상무 [現 LG이노텍]

김지혁 상무 [現 LG유플러스]

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr