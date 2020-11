[아시아경제 배경환 기자] 케이씨에스 케이씨에스 115500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 50 등락률 -0.88% 거래량 161,855 전일가 5,660 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 케이씨에스, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.42%케이씨에스, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 18.06% ↑“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 현대카드와 45억원 규모의 승인시스템 교체 구매 계약을 체결했다고 26일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr