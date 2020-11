[아시아경제 배경환 기자] 롯데칠성음료는 투자재원 확보 및 재무구조 개선을 위해 자기주식 42만110주를 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 35,250 전일대비 50 등락률 -0.14% 거래량 263,071 전일가 35,300 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 50대 전진배치…롯데, 쇼핑·케미칼도 '파격' 등용가온·라연, 미쉐린 3스타 수성…서울내 스타 레스토랑 4곳↑롯데호텔, '미쉐린 서울' 스타 프랑스 퀴진 5곳 중 2곳 보유 close 에 처분한다고 26일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr