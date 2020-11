[아시아경제 배경환 기자] 인스코비 인스코비 006490 | 코스피 증권정보 현재가 2,320 전일대비 65 등락률 -2.73% 거래량 822,743 전일가 2,385 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일인스코비, 주가 2605원.. 전일대비 -2.62%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 지분확대를 통한 바이오사업 강화를 위해 계열사 셀루메드의 제3자 배정 유상증자에 30억원 규모로 참여한다고 26일 공시했다.

