[아시아경제 임혜선 기자]롯데그룹은 황진구 LC USA 대표이사(52·사진)를 롯데케미칼 기초소재 대표이사 내정 부사장으로 내정했다고 26일 밝혔다.

1968년생인 황진구 대표는 롯데케미칼 영국 주재원, 우즈벡 프로젝트 담당, LA프로젝트 담당을 맡았다.

▶1968년생 ▶숭문고 ▶서울대 화학공학 ▶1995년 호남석유 연구, 생산, 신규사업 ▶2010년 롯데케미칼 영국주재원 ▶2013년 롯데케미칼 우즈벡 프로젝트 담당 ▶2015년 롯데케미칼 LA 프로젝트 담당

