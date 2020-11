조명래 환경부 장관이 26일 서울 영등포구 여의도 산업은행 IR센터에서 열린 그린뉴딜(친환경미래차·녹색산업 분야) 투자설명회에서 개회사를 하고 있다. 환경부와 금융위원회, 기획재정부가 공동 주관한 이번 설명회에서는 그린뉴딜의 핵심 분야인 전기·수소차 등 친환경 미래차와 녹색산업 분야의 주요 정책 방향과 이를 촉진하기 위한 기반으로서 녹색금융 추진계획에 대한 설명이 진행됐다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.