맞춤형 비타민 집콕생활 동반자

동아제약 '셀파렉스'

[아시아경제 서소정 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 집콕 생활이 늘고 야외활동이 줄면서 체력 저하 현상이 나타나고 있다. 최근에는 비타민뿐만 아니라 피로 예방, 면역 증진, 근육 형성에 도움을 주는 아미노산까지 첨가한 멀티비타민 제품이 각광받고 있다.

동아제약은 바쁜 일상에 지친 현대인을 위해 멀티비타민의 새로운 트렌드를 반영한 ‘셀파렉스’ 에센셜 라인 4종을 선보였다. 에센셜 라인 4종은 남성을 위한 에센셜포맨, 에센셜포맨50+, 여성을 위한 에센셜포우먼, 에센셜포우먼50+으로 구성됐다.

셀파렉스의 에센셜 라인 4종은 21가지 비타민과 미네랄뿐만 아니라 스트레스로 인한 긴장완화에 도움이 되는 L-테아닌, 여기에 아미노산까지 더해 기능성을 강화했다.

아미노산은 필수 영양소인 단백질을 구성하는 성분으로 단백질 부족 시 집중력 및 면역력 저하, 근육 상실 및 약화 등을 유발할 수 있다. 특히 다이어트와 노화로 인한 근육량 감소로 인해 단백질의 중요성과 함께 현대인들에게 아미노산 섭취가 중요해지고 있다.

동아제약 관계자는 "환경, 생활 속 스트레스로 지친 현대인들에게 필요한 영양소를 맞춤 설계한 셀파렉스 맞춤형 비타민 선택으로 균형 잡힌 건강관리를 시작하길 바란다”고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr