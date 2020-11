[포토] 중국산 CCTV 관련 긴급기자회견 갖는 하태경

하태경 국민의힘 의원이 26일 국회 소통관에서 '육군에 설치 된 중국산 CCTV 관련 기자회견을 갖고 있다. 하 의원은 "중국산 짝퉁 국산 CCTV' 215대 모두에서 중국업체가 군사 기밀을 몰래 빼돌리는 악성코드를 심은 후 납품 한 것으로 확인됐고, 다만 아직 운용되기 전이라 기밀 유출은 없었다"라고 말했다./윤동주 기자 doso7@

