삼성 스마트폰, 3분기 유럽·중동·아프리카 1위

유럽·중동 1위, 서유럽에서도 1위 차지

화웨이 출하량 급감…샤오미 활약 눈길

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 유럽과 중동·아프리카 지역에서 3분기 스마트폰 점유율 1위를 차지했다.

25일(현지시간) 시장조사기관 IDC에 따르면 삼성전자의 유럽·중동·아프리카 스마트폰 시장에서 3분기 점유율은 31.8%, 스마트폰 출하량은 2960만대를 기록했다. 출하량은 2~5위 업체의 2배 이상을 기록했다. 2위였던 화웨이는 미국 정부의 제재로 출하량에 타격을 입으면서 유럽에서도 부진을 이어갔다.

그 뒤를 이어 샤오미(14.4%), 트랜션(13.4%), 애플(12.7%), 화웨이(11.7%)가 2~5위에 올랐다. 2위인 샤오미의 추격이 거세다. 샤오미의 시장점유율은 전년 동기(6.6%) 대비 122% 성장했다. 애플은 신제품 출시 지연으로 출하량이 지난해보다 0.2% 감소했다. 지난해 2위였던 화웨이는 5위로 추락했고 출하량도 37.8%나 줄었다.

3분기 유럽·중동·아프리카 지역의 출하량은 총 9310만대로 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 여름까지 폐쇄됐던 상점들이 문을 열기 시작하면서 스마트폰 시장이 반등했다. 다만 4분기에 접어들면서 다시 락다운이 확대되고 있어 지난해 4분기만큼 성장하기는 어려울 것으로 전망된다.

3분기 서유럽시장에서도 삼성전자가 1위를 지켰다. 점유율은 35.6%, 출하량은 1030만대로 전년 동기 대비 6.9% 감소했다. 애플(820만대)은 28.5%로 2위, 샤오미(370만대)가 12.8%로 3위를 기록했다. 특히 샤오미는 화웨이(250만대)의 빈자리를 꿰차며 서유럽 스마트폰 출하량을 151.6% 늘리는데 성공했다. 화웨이는 출하량이 58.7% 감소하면서 8.8%의 점유율을 기록했다.

시몬 베이커 IDC 연구원은 "화웨이의 스마트폰 사업 축소로 샤오미가 유럽에서 높은 점유율을 기록했다"며 "안드로이드 스마트폰 시장은 통합되고 있는 가운데 비보, 리얼미 등 중국 제조사들이 다음 차례를 기다리고 있으며 이들의 활약이 두드러질 것"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr