세븐일레븐, 연말 홈파티족 겨냥한 케이크·와인 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 세븐일레븐은 연말을 맞아 홈파티족을 위한 케이크, 밀키트, 와인 등 다양한 제품을 선보인다고 26일 밝혔다.

세븐일레븐은 크리스마스 파티를 더욱 의미있고 품격있게 준비할 수 있도록 프리미엄 브랜드 중심으로 크리스마스 케이크 라인업을 꾸렸다. 우선 홍대 대표 커스텀 케이크 전문점 ‘터틀힙’의 프리미엄 케이크 ‘리스레터링케이크’, ‘오너먼트케이크’ 2종을 선보였다. ‘리스레터링케이크’에는 고객이 원하는 기념 문구를 최대 한글 8자, 영문 16자까지 기입할 수 있다.

이와 함께 수제 케이크 전문 브랜드 ‘루시카토’와 함께 인기 캐릭터 미니언즈를 활용한 ‘미니언즈 바나나케익’, ‘미니언즈 자색고구마케익’을 선보였다. 여기에 매일유업과 콜라보한 고급 홀케이크 4종(우유크림케이크, 자허토르테, 캐롯케이크, 마스카포네 티라미수) 도 출시하는 등 총 11종의 크리스마스 케이크를 준비했다.

세븐일레븐은 12월 한 달간 엘페이(L.Pay)를 활용해 크리스마스 케이크를 결제하면 엘포인트(L.Point) 2000포인트를 페이백해주는 이벤트를 진행한다. 이와 별도로 매일유업 홀케이크 4종에 대해 구매와 함께 세븐일레븐 모바일앱 적립을 하면 모바일상품권(5000원권)을 증정한다.

연말 파티용 먹거리도 눈에 띈다. 세븐일레븐은 최근 소확행 트렌드와 함께 홈파티 문화가 확산됨에 따라 푸짐하면서도 간편하게 즐길 수 있는 파티용 먹거리도 마련했다.

먼저 연말 파티 야식으로 인기가 높은 메뉴로 구성된 파티 세트4종을 출시했다. 다 같이 즐길 수 있는 양으로 보다 푸짐하게 담아냈으며 종류는 ‘홈파티치즈플래터’, ‘홈파티세트’, 모짜렐라치즈샐러드’, ‘반반 닭강정’ 등이다. 홈파티 맞춤형 밀키트 상품도 선보였다. 밀키트 업계 1위 ‘프레시지’ 상품으로 스테이크, 파스타 등으로 구성된 홀리데이 디너파티세트, 멕시칸 스타일 ‘몬스터치즈프라이’, 더블체다함박스테이크 등 3종이다.

연말 홈파티 필수템인 와인 10종에 대한 할인 행사도 준비했다. 세븐일레븐은 12월 한 달간 ‘옐로우테일’, ‘1865’ 등 인기 와인 10종을 선정하고 NH농협카드로 결제시 10~50% 할인된 가격에 판매한다. 또한 ‘몬테프리오’, ‘솔리에라’ 등 8종에 대해 2병 1만원 행사를 진행하며, 옐로우테일 미니어처(187㎖) 상품도 3병 구매시 정상가에서 26.7% 할인된 9900원에 판매한다.

이 밖에도 연말 가족 및 자녀 선물용으로 ‘겨울왕국프로즌날개드레스’, ‘큐리그커피머신&캡슐세트’, ‘크리스마스트리세트’ 등도 만나볼 수 있다.

주태정 세븐일레븐 신선식품팀장은 “최근 홈파티가 트렌드로 떠오르면서 집에서 오붓하게 연말을 보내고 싶어하는 홈파티족을 위해 다양한 상품들을 준비했다”며 “세븐일레븐에서 홈파티에 필요한 모든 것을 합리적인 가격에 원스톱으로 구매 가능한 만큼 풍성하고 행복한 연말 분위기를 연출할 수 있을 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr