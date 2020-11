서울시-대한항공 '송현동 땅' 합의식 잠정 연기

[아시아경제 황윤주 기자] 이른바 '송현동 땅' 매각과 관련한 서울시와 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 25,500 전일대비 350 등락률 +1.39% 거래량 5,993,009 전일가 25,150 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 서울시-대한항공 '송현동 부지' 합의식, 하루 전 돌연 연기 (종합)대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 1.59%대한항공, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.68%... close 의 최종 합의식이 행사 하루 전 돌연 취소됐다.

25일 권익위에 따르면 26일 오전 권익위 주재로 서울 종로구 송현동 부지에서 열릴 예정이었던 서울시· 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 25,500 전일대비 350 등락률 +1.39% 거래량 5,993,009 전일가 25,150 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 서울시-대한항공 '송현동 부지' 합의식, 하루 전 돌연 연기 (종합)대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 1.59%대한항공, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.68%... close ·한국토지주택공사(LH)의 매각 최종합의식이 잠정 연기됐다.

권익위는 합의식이 연기된 이유에 대해서는 함구했지만, 관련 업계 등 일각에서는 서울시 측에서 이견을 보였기 때문이라는 이야기가 나오고 있다.

앞서 서울시가 지난 3월 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 25,500 전일대비 350 등락률 +1.39% 거래량 5,993,009 전일가 25,150 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 서울시-대한항공 '송현동 부지' 합의식, 하루 전 돌연 연기 (종합)대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 1.59%대한항공, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.68%... close 사유지인 송현동 땅을 공원화하겠다고 밝히면서 양측은 갈등을 이어왔다.

권익위는 서울시가 LH를 통해 송현동 땅을 '제3자 매입' 방식으로 확보하고 이를 시유지와 맞바꾸는 방안을 제시, 잠정 합의를 중재한 것으로 전해졌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr