[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,400 전일대비 150 등락률 -1.30% 거래량 2,709,628 전일가 11,550 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 대한민국광고대상 3년 연속 수상 U+tv, 한국 전통음악 공연 영상 1년간 무료 서비스LG유플러스, 협력사들과 소외계층 식료품 지원 봉사활동 close 는 25일 이사회를 열고 황현식 컨슈머 사업총괄 사장을 신임 CEO로 추천했다고 밝혔다. 이번에 CEO로 선임된 황 사장은 내년 이사회와 주주총회 절차를 거쳐 대표이사로 선임될 예정이다.

