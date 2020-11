삼성자산운용, 온라인 팬 30만명 넘어…"디지털 혁신 지속"

'삼성펀드솔루션' 14만명, 페이스북 12만명, 이메일 뉴스레터 5만명 등

[아시아경제 금보령 기자] 삼성자산운용의 온라인 팬이 30만을 넘어섰다.

삼성자산운용은 페이스북 등 자사 온라인 채널 팬이 30만명을 돌파했다고 25일 밝혔다. 세부적으로 살펴보면 모바일 투자플랫폼 '삼성펀드솔루션' 14만명, 페이스북 12만명, 이메일 뉴스레터 5만명 등이다.

삼성자산운용은 소셜네트워크서비스(SNS) 페이스북과 카카오톡, 유튜브채널을 운영하고 있다. 펀드매매가 가능한 시스템으로는 알투(R2)와 펀드솔루션을 보유하고 있다. 카카오페이증권과 함께 펀드를 론칭하는 등 비대면(언택트) 채널 개발에도 노력을 기울이고 있다.

삼성자산운용은 2018년 유튜브 광고인 '함안댁'을 선보이면서 1000만뷰를 달성했고, 지난해에는 '남지니'를 연달아 성공시키면서 금융투자업계에서 주목을 받았다.

삼성펀드솔루션은 국내 출시된 모든 펀드를 검색하고, 투자까지 할 수 있는 펀드 직판 시스템이다. 애플리케이션을 통해 업계 전체 공모펀드와 상장지수펀드(ETF)에 대한 정보를 제공한다.

삼성자산운용 관계자는 "투자자 교육 콘텐츠와 펀드상품에 대한 설명을 이해하기 쉬운 자료로 제작해 온라인 채널에 제공하고 있다"며 "앞으로도 이기는 투자에 꼭 필요한 정보를 효과적으로 전달할 수 있도록 디지털 혁신을 지속할 것"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr