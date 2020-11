GIST-한전KDN, 인력 양성 및 산업 발전 위한 MOU

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(GIST, 지스트)는 지난 24일 한전KDN과 고급 인력 양성, 첨단기술 및 산업 발전을 위한 업무협약식을 개최했다고 25일 밝혔다

이번 협약식에는 지스트 김기선 총장과 한전KDN 박성철 사장을 비롯한 주요 관계자가 참석했다.

주요 협약 내용은 ▲산학협력 교육, 연구의 질적 제고를 위한 상호 인력 교류 ▲인공지능(AI) 분야 등 첨단기술 개발 및 혁신을 위한 교육, 공동연구 등의 협력체계 구축 ▲고급 인력 양성을 위한 장학생 선정 및 우수학생 표창 ▲기타 양 기관의 관심 사항에 대한 상호협력 등이다.

한전KDN은 지스트 학생 중 우수 학생을 선정해 장학금과 상장을 수여하고 정기적인 채용설명회를 통해 취업 알선의 기회를 제공할 예정이다.

김기선 지스트 총장은 “첨단 전력ICT 기술을 보유하고 있는 한전KDN과의 이번 협약을 통해 광주·전남지역 첨단기술 개발의 성장을 이끌어갈 공동연구 협력과 혁신 교육을 통한 인재 양성에 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 말했다.

박성철 한전KDN 사장은 “지스트의 연구성과 및 지역인재 양성을 위한 노력은 지역산업 발전에 지대한 영향을 주고 있다”며 “이번 협약을 통해 한전KDN이 가진 30여 년의 에너지ICT 관련 현장 기술과 지스트의 인재양성 노하우가 에너지ICT분야의 긍정적인 시너지를 이끌어 낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr