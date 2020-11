르노삼성차 'NEW QM6' 18일 동안 2790대 판매

[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차가 중형 스포츠유틸리차량(SUV) QM6의 스타일 업그레이드 모델 ‘NEW QM6’가 18일 동안 2790대가 판매된 것으로 나타났다.

25일 르노삼성차에 따르면 지난 6일 출시된 NEW QM6는 작년 출시 모델인 THE NEW QM6보다 빠른 판매 실적을 보이고 있다. 지난해 6월 출시된 THE NEW QM6의 경우, 사전계약 포함해 21일간 1612대가 판매되었고, NEW QM6는 23일까지 18일동안 2,790대 판매로 작년 출시 모델 실적보다 73% 증가된 기록을 세웠다.

특히, 상위 트림인 RE Signature와 프리미에르 라인이 전체 구매 고객 중 약 44%를 차지했다. 또한 이중에서도 국내 유일 LPG SUV인 NEW QM6 LPe 모델에 새롭게 추가한 최상위 트림인 프리미에르 라인을 선택한 고객 비율은 약 11%에 이르는 것으로 조사됐다. 이는 기존 GDe 프리미에르가 전체 비율에서 약 5%정도를 차지하던 것에 비해 2배 이상 늘어난 수치다.

김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “현재 NEW QM6 최상위 트림을 선택한 고객 비율은 44%로 이는 해당 모델을 기다려온 고객 층이 많다는 것을 의미한다”라며, “이러한 추세라면 12월에도 NEW QM6 구매 고객들은 계속 늘어날 것으로 예상되며, 이러한 고객분들의 기대에 부응할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>