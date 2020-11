국민의힘, '윤석열 직무배제'에 "대통령 입장 밝혀 지겨운 싸움 끝내야"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 24일 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에게 직무배제 지시를 내린데 대해 "법무부가 무법부임을 최종적으로 인증한 것"이라며 "문재인 대통령이 직접 입장을 밝혀 지겨운 싸움을 끝내야 한다"고 말했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두논평을 통해 "추 장관은 국민이 납득할 만한 사유를 대지 못했다"며 이 같이 밝혔다.

배 대변인은 "위엄과 신망이 손상된 것이, 언론사 인사와 만난 것이, 적절치 않은 감찰에 응한 것이, 대권후보 1위로 여론조사 결과 발표가 난 것이 검찰총장에 대한 직무배제 조치의 이유라고 한다"며 "오늘 발표는 어느 곳보다 공명정대하고 객관적이어야 할 법무부가 정치의 바다에서 허우적거린다는 공인인증서 같아 보인다"고 지적했다.

그는 "이것이 시행되면 살아있는 권력에 대한 수사는 멈출 것이고, 대한민국의 법치주의는 조종을 울릴 것"이라며 "이제 더이상 법무부에 묻지 않겠다. 법무부 장관과 검찰총장의 임명권자인 대통령께서 직접 입장을 밝혀라"고 촉구했다. 그러면서 "이 지겨운 싸움을 끝내주지 않으면 대한민국의 법질서는 바로 설 수 없을 것"이라고 말했다.

국민의힘은 문 대통령이 발표 직전 보고를 받았고, 아무 말씀이 없었다는 청와대의 입장 표명에 대해서도 비판했다.

김기현 국민의힘 의원은 이날 자신의 페이스북에 "검찰총장은 대통령이 임면권을 가진 직책이므로 추 장관이 독단적으로 직무정지를 결정할 사안이 아니다"며 "청와대 발표를 곧이곧대로 믿을 국민이 어디 있겠는가"라고 날을 세웠다.

그는 "대통령은 추 장관으로부터 어떤 보고를 받았고, 어떤 근거에서 윤 총장의 직무정지를 승인했는지 국민 앞에 상세히 밝혀야 한다"며 "이 사안은 헌정사상 초유의 일로서, 법무부 장관이 아니라 대통령이 직접 국민 앞에 나와 설명해야 할 중대한 사안"이라고 강조했다.

