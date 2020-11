[아시아경제 전진영 기자] 국회 법제사법위원회 소속 김용민 더불어민주당 의원은 24일 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 직무정지 명령을 내린 것에 대해 “검사도 잘못하면 처벌받아야한다”며 “검찰총장도 예외는 아니다”라고 말했다.

김 의원은 이날 오후 페이스북을 통해 “검사도 잘못하면 처벌받고 징계받아야 한다. 지극히 상식이다”라며 이같이 말했다.

그는 “검찰총장도 예외가 아니다. 그것이 주권자에 대한 최소한의 의무”라며 “자신은 법 위에 있다고 생각한 윤 총장이 법적 대응을 하겠다고 반응한 것이 아이러니하다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr