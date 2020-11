[아시아경제 이민지 기자] 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 4,920 전일대비 130 등락률 -2.57% 거래량 2,842,763 전일가 5,050 2020.11.24 15:13 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 백신 기대감 한층↑ 신종바이러스 종식 준비할 종목은? 오늘도 적중! 30초면 끝납니다! 다음 급등랠리는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’!본격 시작! 확진자수 폭발적 증가에 ‘주가급등’! 보여드리겠습니다! close 는 유류도소매와 폐유정제를 판매하는 에코에너지사업 분야에 대해 영업정지를 결정했다고 24일 공시했다. 영업정지 금액은 100억원 규모다.

회사 측은 “적자 누적에 따른 기업재무구조가 악화됐다”며 “매출액은 감소하겠지만 적자사업의 정리와 유휴자산의 임대와 매각 추진으로 향후 수익성이 개선될 것으로 전망된다”고 말했다.

