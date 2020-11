[아시아경제 이민지 기자]다비이스이엔지는 24일 삼성전자와 26억3500만원 규모로 반도체 제조장비 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 기분 6.10%에 해당한다.

