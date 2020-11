정 총리 "2050년 새만금사업 완료목표…한국판뉴딜 중심지로"

전북 군산서 '제24차 새만금위원회' 주재

2021년 2월까지 '2단계 새만금 기본계획' 마련

"새만금, '그린뉴딜과 신산업 중심지' 재탄생"

공공주도 첫 매립 스마트 수변도시, 특별계획구역 지정

환경부, 2021년 상반기 '2단계 수질대책' 후속대안 마련

농림부, 2024년까지 농생명용지 준공

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 "2050년까지 새만금사업을 완료하는 목표를 세웠다"고 선언했다. 수상 태양광, 그린 수소 설비, SK데이터센터 등을 통해 새만금을 '한국판 뉴딜 중심지'로 키운다는 복안이다.

정 총리는 24일 오후 전라북도 군산새만금컨벤션센터서 제24차 새만금위원회를 주재하고 이같이 밝혔다.

회의에선 ▲2단계 새만금 기본계획 수립방향 ▲새만금 스마트 수변도시 통합개발계획안 ▲새만금유역 제2단계 수질개선종합대책 종합평가결과 ▲새만금 농생명용지 조성 현황 및 농업용수 공급 추진방향 4개 안건을 논의했다.

정 총리는 회의에 앞서 새만금 동서도로 개통식 현장에 방문해 개통을 축하하고 기술자들에게 감사 인사를 전한 뒤 포상했다.

2050년 새만금 사업완료 목표

이날 새만금개발청은 '2단계 새만금 기본계획'의 구체적인 방향을 제시했다. 올해 1단계 사업을 끝냈 가운데 내년 2월 중 2단계 기본계획을 마련한다.

청은 새만금의 역할을 '그린 뉴딜과 신산업 중심지'로 재정립했다. 개발 목표를 청정에너지 허브, 그린산업 거점, 경제특구, 생태관광중심지 및 명품 수변도시 등 핵심사업 중심으로 변경할 계획이다.

2단계 기본계획은 최소한의 개발 방향만 제시한 현 수준에서 '단계적 용지개발 로드맵을 제시하는 실행계획'으로 전환한다. 2050년에 사업을 끝낸다는 목표를 세웠다.

향후 10년간의 사업모델을 구체적으로 제시할 계획이다. ▲그린수소 복합단지 ▲항만경제특구 ▲신기술 실증단지 ▲복합관광단지 등이다.

내부간선로로 등 필수 기반시설 지원방안 마련, 투자진흥지구 지정, 국가시범사업 추진 등 특화 인센티브를 확대할 예정이다.

1.3兆 수변도시 개발…특별구역 지정

청은 '새만금 스마트 수변도시 통합개발계획(안)'을 마련했다.

새만금 스마트 수변도시 조성사업은 우리나라에서 처음 시도되는 공공주도 매립 사업으로, 1조3000억원이 투입된다.

수변도시는 중·저밀도의 인구 및 주택배분, 높은 공원·녹지 비율(36%)을 반영할 계획이다.

주거·상업 기능을 합치고, 도시 내 호소(湖沼) 주변을 특별계획구역으로 지정했다.

앞으로 민간이 건축물 용도, 건폐·용적률 등을 창의적으로 계획할 수 있게 된다.

2021년 상반기 수질대책 마련…2024년 농생명용지 준공

환경부는 내년 상반기까지 '2단계 수질개선종합대책'의 후속대책(안)을 마련한다.

환경부는 2011~2020년 10년간 적용된 2단계 대책만으로는 부족하다고 전했다. 해수유통량 감소 등 새만금호의 수질을 개선하는 데 한계가 있었다고 설명했다.

농업용지 구간 Ⅳ등급, 도시용지 구간 Ⅲ등급 목표를 달성하려면 농업용수 확보 방안을 마련하고 상류 수질 개선을 지속 추진해야 한다고 보고했다.

농림축산식품부는 2024년까지 9430㏊의 새만금 농생명용지 조성을 마칠 계획이라고 밝혔다. 농생명용지는 농산업 클러스터로 활용한다.

다음달 중 배수갑문 운영시간을 1일 1회(주간)에서 1일 2회(주·야간)로 확대할 계획이다.

또 내년 상반기까지 농업용수 공급방안을 마련할 예정이다.

