신용정보원, AI 활용 개인사업자 업종별 부도율 예측연구 성과

[아시아경제 김효진 기자] 한국신용정보원은 인공지능(AI) 기법을 활용해 업종별 개인사업자의 부도율을 예측하는 연구를 진행해 성과를 거뒀다고 24일 밝혔다.

개인사업자는 기업과 개인(대표자)의 속성을 모두 갖고 있으나 그동안 데이터가충분하지 않아 개인사업자 특성을 반영한 연구가 어려웠다.

이에 신용정보원은 거시경제지표와 자체 보유한 다양한 기업신용정보 및 대표자개인신용정보를 종합적으로 분석해 개인사업자의 업종별로 향후 부도율을 예측하는 모형을 개발하고자 이 연구를 진행했다.

신용정보원은 이번 연구를 통해 기업 부도율 예측 시 전통적으로 널리 사용해 온 거시경제변수와 함께 신용정보원이 보유한 미시적 신용정보를 추가로 사용할 때 부도율 예측력이 향상된다는 점을 확인했다고 설명했다.

이 모형에 활용된 AI 기법과 개발 방법론은 지난 10월 말 국제 딥러닝 전문가 콘퍼런스인 'DLDC'에서 발표돼 주목을 받았다고 신용정보원은 밝혔다.

신현준 신용정보원장은 "AI 기법을 통해 개인사업자의 업종별 부도율을 정확히 예측할 수 있다면 경제 시스템의 리스크를 예방하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "이 연구를 통해 검증된 유의미한 데이터들을 '빅데이터 개방시스템'을 통해 개방해 금융회사 등이 AI 개발을 위한 데이터세트로 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr